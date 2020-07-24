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Ayasofya Camii'nde cuma namazına kaç kişi katıldı? Başkan Erdoğan açıkladı

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Giriş: 24.07.2020 15:10
Güncelleme:24.07.2020 15:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder." diyen Erdoğan, "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." dedi. Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışışı için 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş." açıklamasını yaptı.
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