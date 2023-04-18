Avrupa'daki Türklere TOKİ müjdesi! Özel projeler hazırlanacak

TOKİ yurt dışındaki Türkler için ev projesi başlatıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi birçok ilde evler yapılacak. Yurt dışındaki Türklerin ev alma hayali TOKİ ile gerçekleşecek. A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan ayrıntıları aktardı.

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