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Avrupa'daki Türklere TOKİ müjdesi! Özel projeler hazırlanacak

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 11:45
TOKİ yurt dışındaki Türkler için ev projesi başlatıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi birçok ilde evler yapılacak. Yurt dışındaki Türklerin ev alma hayali TOKİ ile gerçekleşecek. A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan ayrıntıları aktardı.
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