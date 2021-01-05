Siyasetçiler, yükselen aşırı sağ akımların etkisine mi kapılıyor? Avrupa'da artışa geçen camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar ne anlama geliyor? Fransa'da Hristiyanlar fişlemezken Müslümanlar neden fişleniyor? Bu Batı'nın övündüğü insan haklarına aykırı değil mi? Nerende inanç özgürlüğü? Neden Avrupa'da yaşanan bir terör saldırısının arkasında işin özü terörizmin kaynağı değil de saldırgan Müslüman mı değil mi sorusuna odaklanıyor? Tüm bu sorulara A Haber yayınına katılan AB Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İnsan Hakları Avukatı Yasir Luati yanıt verdi. Avrupa’da yükselen Türk ve Müslüman karşıtlığının perde arkasını değerlendirler.

Avrupa'da İslam karşıtlığı gün geçtikçe daha ciddi bir hal almaya başlıyor. Fransa'nın kişileri dinine göre kaydedip fişleme kararı, Avusturya'nın tüm birliğe imamların fişlenmesi çağrısı ve bölgede camilere yönelik saldırılar, Müslüman toplumu endişelendiriyor. Avrupa'daki yükselen İslamofobi'yi Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"AVRUPA İSLÂMI" OLUŞTURMAK İSTİYORLAR

Bilgi, "İslamofobi gelişmelerine bakıldığında 2 neden görüyoruz. Birinci neden, Orta Doğu'dan Asya'dan göçmenlerin Avrupa'ya akın etmesiyle birlikte Avrupalı endişelendi ve siyasiler göçmenleri malzemele olarak kullandı. Türkofobiye (Türk düşmanlığı) baktığımız zaman tarihten beri Türklere karşı bir endişeli bakış var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uluslararası ortamda meşru haklarını savunması Türkofobiyi artırdı." ifadelerini kullandı. 'Avrupa İslamı'nın kurulmak istediğine dikkat çeken Bilgi yaşananların perde arkasında bunun yattığını iddia etti.

İslam düşmanlığının politikacılar eliyle körüklendiği Avrupa'da, Müslümanların endişesi her geçen gün artıyor. Pek çok cami saldırıya uğrarken, bölgede dini hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasalar da birer birer devreye sokuluyor. Avrupa'daki İslamofobik eylemlerin perde arkasında yaşananları İnsan Hakları Avukatı Yasir Kuati A Haber'e yorumladı. Luati "Fransa'da sömürgeci bir bakış açısı var. Müslümanlara şu anda böyle bir bakış açısı var. Fransa Müslümanların kendilerini savunamayacak bir zemin hazırlamanın girişiminde! Burada terörizmle değil öncelikle Müslüman mı değil mi diye araştırıyorlar. Meselenin asıl özü terörizme değil de Müslüman mı değil mi onu araştırıyorlar! Bu çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA MÜSLÜMAN VE TÜRK KARŞITLIĞI YENİ DEĞİL!"

Avrupa'da İslam karşıtlığı tırmanışta. Camilere ve Müslümanlara saldırılar devam ediyor. Bu durum ise Müslümanları endişeye sürüklüyor. Yaşanan süreçle ilgili gelişmeleri Avrupa Birliği Hukuku Uzmanı Selami Kuran A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kuran, "Avrupa'da Müslüman ve Türk karşıtlığı yeni bir şey değil! Bu yüzyıllara dayanan Avrupa'nın adeta kültür kodlarında yatan bir koddur. Özellikle 11 Eylül saldırıları öncesi sokaktaki vatandaşlarının kafasında olan Müslüman karşıtlığı gibi olan konular, başta Fransa ve Avusturya olmak üzere siyasi söylem haline geldi. Müslüman ve Türk karşıtlığı ırkçılığı siyasi bir şekilde kullanılıyor. Bu üzücü bir durumdur. Fransa'daki dini inançlara göre fişleme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temel hak ve özgürlüklerine aykırı bir durumdur. Hristiyanları fişlemeye tabi tutmuyor, Müslümanları fişliyorsunuz!" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.