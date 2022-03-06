Bir tarafta şiddetlenen çatışmalar diğer tarafta yaptırımlar. Rusya-Ukrayna savaşı giderek derinleşiyor. Rus birlikleri Kiev’in kapısı olarak söylenen İrpin’e girerken Harkov’da gece boyunca bombalar altındaydı. Peki Rusya nereye kadar girecek? Savaş ne zaman bitecek? Müzakerelerden sonuç çıkar mı? Güç haritası nasıl değişiyor? Batı-Rusya restleşmesi yeni bir dünyanın habercisi mi? Avrupa’da savaş başladı mı? Ukrayna ne kadar dayanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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