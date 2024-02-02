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Avrupa’da grev dalgası büyüyor! A Haber protestoların merkezinde... A Haber muhabiri traktöre bindi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 16:47
Son dakika haberi... Avrupa'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler meydanlarda. A Haber muhabiri Fatih Özyar o noktadan son gelişmeleri aktardı.
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