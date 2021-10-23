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Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 300 arttı! Enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?

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Giriş: 23.10.2021 09:19
Avrupa tarihinin en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya. Doğal gaz fiyatları birçok ülkede bu yıl yüzde 300'den fazla  arttı. Zorlu bir kışa hazırlanan batı ülkeleri geçici önlemlerle fiyatları aşağı çekmeye çalışırken Türkiye, hükümetin aldığı tedbirler ve imzaladığı uzun süreli doğal gaz anlaşmaları sayesinde kışa kaygıyla girmenin bir hayli uzağında. İşte tüm detaylar…
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