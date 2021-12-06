06 Aralık 2021, Pazartesi
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Avrupa'da büyüyen tehlike: İslamofobi! Camiler neden hedef alınıyor?
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde İslamofobik bir saldırı yaşandı. Türk ve İslam karşıtı bir kişi, kimyasal madde ile camiyi yakmaya çalıştı. Alevlerin sardığı cami girişinde hasar oluşurken, zanlı gözaltına alındı. Akademisyen Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.