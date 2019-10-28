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28.10.2019
Avrupa PKK ile YPG bağını neden inkar ediyor? Avrupalı YPG'lilere PKK kampında eğitim
Türkiye'nin teröristlere karşı mücadelesini kasıtlı olarak görmek istemeyen Batı'da teröristler kol geziyor. Sürekli olarak PKK ile bağlantısı olmadığını iddia ettikleri YPG'ye destek veriyor. Ancak Avrupa kentlerinde terör yandaşlarının yaptıkları son eylemler, PKK ile YPG'nin bağlarını Batı'nın gözler önüne seriyor. İşte Batı'nın görmek istemediği o bağlantıları gösteren analiz haberimiz...
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