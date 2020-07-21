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Avrupa gazetesinden çirkin manşet!

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Giriş: 21.07.2020 09:59
Her fırsatta Türkiye ve KKTC'nin bağını yok sayarak provokatif başlıklar atan KKTC'de yayın yapan Avrupa Gazetesi yeni bir skandala daha imza attı. Sözde gazete Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ''Geldiler, kan döktüler aldılar'' manşetine yer verdi.

Daha önce Afrin'de Türkiye'ye işgalci diyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan Türk düşmanı Avrupa gazetesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde Türkiye'ye atıfta bulunarak "Geldiler, kan döktüler, aldılar, böldüler, kaldılar!" şeklinde alçak bir manşete imza attı.

Kıbrıs'ta yaşayan birçok Türk'ün rahatsızlığını belirttiği gazete daha önce de Kıbrıs Türkleri tarafından protesto edilmişti. Gazetenin arkasındaki isim ise Şener Levent... Levent, attığı manşetlerden dolayı yayın yapma ehliyeti elinden alınınca gazetenin ismini değiştirip yeni bir isimle tekrar provokasyonlarına devam ediyor.

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