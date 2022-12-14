14 Aralık 2022, Çarşamba
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Avaza’da üçlü liderler zirvesi! Türkmen gazına Türkiye rotası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gitti. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan ayrıca Türkmen mevkidaşı Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşmeler yapacak. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.