Avaza’da üçlü liderler zirvesi! Türkmen gazına Türkiye rotası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gitti. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan ayrıca Türkmen mevkidaşı Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşmeler yapacak. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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