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Avaza’da üçlü liderler zirvesi! Türkmen gazına Türkiye rotası

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 09:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gitti. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan ayrıca Türkmen mevkidaşı Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşmeler yapacak. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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