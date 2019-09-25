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25.09.2019

Atmaca füzesinden tam isabet | Video

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Atmaca füzesinden tam isabet
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