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Atina- Kahire hattında neler oluyor? Akdeniz’de yeni jeopolitik savaş mı?

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Giriş: 09.08.2020 17:00
Güncelleme:09.08.2020 17:00
Atina- Kahire hattında neler oluyor? Atine ve Kahire’ye kim ne vaat etti? Akdeniz’de yeni jeopolitik savaş mı? Stratejist Prof. Dr. İlyas Topsakal ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Cengiz Tomar ve gazeteci Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında "Diplomasi" programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Topsakal, "Yunanistan Akdeniz’de bir aktör değil" ifadelerini kullandı.

Atina- Kahire hattında neler oluyor? Atine ve Kahire'ye kim ne vaat etti? Akdeniz'de yeni jeopolitik savaş mı? Stratejist Prof. Dr. İlyas Topsakal ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Cengiz Tomar ve gazeteci Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında "Diplomasi" programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Topsakal, "Yunanistan Akdeniz'de bir aktör değil" ifadelerini kullandı.

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