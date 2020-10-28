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Atık su ve kanalizasyon suları Körfez'e bırakılıyor! İzmirli balıkçılar isyan etti: Balık popülasyonu yok olma tehlikesinde

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Giriş: 28.10.2020 14:34
Güncelleme:28.10.2020 14:40
İzmir'de Körfez kirliliği çok ciddi boyutlara ulaştı. Dün Karşıyaka ilçesi sahili halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplanmış ve vatandaşları çileden çıkarmıştı. Bugün ise balığa çıkan balıkçılar, çalışmayan arıtma tesislerinden, denize bırakılan atık su ve kanalizasyon sularının Körfez’i getirdiği duruma dikkat çekti. Öte yandan İzmir’de balıkçılar, balık ölümlerinden şikayetçi. Bölgedeki balık popülasyonu artan kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
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