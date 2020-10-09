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A Haber Nahçıvan sınırında! Sınırdaki halk Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ne diyor?

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Giriş: 09.10.2020 22:53
Güncelleme:09.10.2020 23:10
A Haber ekibinden muhabir Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Niyazi Kurt, Iğdır’ın Aralık ilçesine gitti. Buradaki Dilucu Sınır Kapısı sadece Nahçıvan'a açılan bir kapı değil, Orta Asya’ya yani Türk dünyasına açılıyor. Bir tarafta İran, diğer tarafta Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti… A Haber Bakü-Erivan gerilimine dair halkın nabzını tuttu. Peki, sınır halkı Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ne diyor? İşte haberin detayları…
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