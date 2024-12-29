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Atatürk ve şehitlere hakaret eden kişi gözaltına alındı!

Atatürk ve şehitlere hakaret eden kişi gözaltına alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.12.2024 01:51
Sosyal medyada Atatürk’e ve şehitlerimize hakaret içeren bir video paylaştığı iddia edilen ve 21 suç kaydı bulunduğu tespit edilen A.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beyoğlu’nda gerçekleştirilen bir uygulama sırasında yakalandı. Kayıp şahıs olarak da aranan şüpheli hakkında “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçları dahil birçok suçlama bulunurken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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