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ATAK taarruz ve keşif helikopteri A Haber’de

A Haber
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Giriş: 01.05.2022 16:16
Milli imkanlarla geliştirilen T-129 ATAK helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiği günden bu yana Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. İlk yurt dışı teslimatı Filipinler'e yapılan atak taarruz ve taktik keşif helikopteri için bir çok ülkeden de talep var. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Taşkın Ural, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne gitti yerli ve milli çelik kanatlarımızdan ATAK helikopteri yerinde görüntüledi.
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