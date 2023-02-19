19 Şubat 2023, Pazar
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Asrın felaketi 'Geyik Kayası'nı ikiye böldü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Geyik Kayası' olarak bilinen dağda derin yarıklara neden oldu. Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.