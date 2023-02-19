Asrın felaketi ’Geyik Kayası’nı ikiye böldü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Geyik Kayası' olarak bilinen dağda derin yarıklara neden oldu. Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.