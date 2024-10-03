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Askeri stratejist İbrahim Keleş: İsrail Orta Doğu’da haritayı değiştirmek istiyor

Askeri stratejist İbrahim Keleş: İsrail Orta Doğu’da haritayı değiştirmek istiyor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 16:18
İsrail’in Lübnan saldırıları ve Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İran Fettah füzeleri ile katil İsrail devletinin Demir Kubbesini delip Tel Aviv’i vurdu. Orta Doğu ateş çemberine dönerken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Askeri stratejist İbrahim Keleş “İsrail’in lütuf ve lanet olarak gördüğü ülkeler var. İşgalci İsrail Orta Doğu’da haritayı değiştirmek istiyor.” dedi
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