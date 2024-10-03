Askeri stratejist İbrahim Keleş: İsrail Orta Doğu’da haritayı değiştirmek istiyor

İsrail’in Lübnan saldırıları ve Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İran Fettah füzeleri ile katil İsrail devletinin Demir Kubbesini delip Tel Aviv’i vurdu. Orta Doğu ateş çemberine dönerken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Askeri stratejist İbrahim Keleş “İsrail’in lütuf ve lanet olarak gördüğü ülkeler var. İşgalci İsrail Orta Doğu’da haritayı değiştirmek istiyor.” dedi

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