Askeri Stratejist Abdullah Ağar: Eğer ABD Rusya'ya geri adım attırmayı başaramazsa...

ABD’li savunma yetkilisi, “Karadeniz’e savaş gemisi göndermeyi düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.Tüm bunlar yaşanırken A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan konuşan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, ABD'den gelen bu açıklamayı ve Rusya-Ukrayna arasında 3. Dünya Savaşı çıkarabilecek gelişmeyi yorumladı. Ağar, "ABD bunun sonucu getirebilmesi Rusya'nın direncine bağlıdır. Eğer Rusya'ya geri adım attırmayı başaramazsa ABD burada büyük bir fiyasko ile karşı karşıya kalır. " dedi.

ABD ordusunun, Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü bildirildi.

CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıkladı.

Konuya ilişkin herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD Donanması'nın Karadeniz'de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin "Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini" dile getirdi.

Haberde ayrıca, Karadeniz'e savaş gemileri göndermek isteyen ABD'nin gemilerini boğazlardan geçirebilmek için bu niyet beyanını en az 14 gün önce Türkiye'ye bildirmek zorunda olduğu ancak bu bildirimin yapılıp yapılmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Bölgede şu an herhangi bir saldırı beklemediklerini kaydeden yetkili, bu durumun değişmesi halinde yeni gelişmelere hazırlıklı olacaklarını vurguladı ve ABD hava unsurlarının Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında Rusya'nın eylemlerini takip noktasında gözetleme faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerini bir kez daha dile getirerek, bu konuda NATO müttefikleri ile görüştüklerini açıklamıştı.



ABD'NİN UKRAYNA MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?

A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, ABD'den gelen bu açıklamayı ve Rusya-Ukrayna arasında 3. Dünya Savaşı çıkarabilecek gelişmeyi yorumladı.

ABDULLAH AĞAR: ABD EĞER RUSYA'YA GERİ ADIM ATTIRMAYI BAŞARAMAZSA...

Abdullah Ağar, "ABD'nin ortaya koyduğu tavır anlaşılabilir bir şey. Sonuçta kaybetse bile çok kaybedeceği bir şey yok. Oyun Ukrayna'nın sahasında oynanıyor. Aklıma açıkçası Gürcistan krizi geliyor. ABD benzer refleksler üretmişti. Ve Putin çok net hamlelerle beraber Gürcistan'a girmişti. ABD burada yüksek perdeden bazı cümleler kurabilir. Bunun sonucu getirebilmesi Rusya'nın direncine bağlıdır. Eğer Rusya'ya geri adım attırmayı başaramazsa ABD burada büyük bir fiyasko ile karşı karşıya kalır. " dedi.

AĞAR: ABD GERÇEK BİR İRADE ORTAYA KOYARSA...

Ağar, "Şimdi o anlamda sadece ABD'nin kaybetmiş olduğu bir mücadele olarak kendisini göstermez. Biden'ın ilk jeopolitik mücadelesini kaybetmesi anlamını taşır. ABD gerçek bir irade ortaya koyarsa Rusya'nın işi açıkçası zor." şeklinde konuştu.