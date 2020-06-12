Askeri casusluk soruşturması! Libya ve İdlib'deki askeri sırları sızdırdı |Video

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan odaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen dosyaya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı.