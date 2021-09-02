02 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı! Hamileler neden aşı olmuyor?
Delta varyantı hamilelerin Covıd-19'u ağır geçirmesine hatta ölümüne neden oluyor. Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı. Uzmanlar, hamilelere yeni tip koronavirüsün delta varyantının daha ağır geçmesi nedeniyle aşı çağrısında bulunuyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Özlem Moraloğlu değerlendirdi.