Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı! Hamileler neden aşı olmuyor?

Delta varyantı hamilelerin Covıd-19'u ağır geçirmesine hatta ölümüne neden oluyor. Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı. Uzmanlar, hamilelere yeni tip koronavirüsün delta varyantının daha ağır geçmesi nedeniyle aşı çağrısında bulunuyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Özlem Moraloğlu değerlendirdi.

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