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Aşılamada yol haritası nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber'de uyardı: Aşı karşıtlığı...

A Haber
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Giriş: 03.12.2020 11:27
Güncelleme:03.12.2020 11:50
Türkiye'nin korovirüs aşısında izleyeceği yol haritası belli oldu. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. 4 saat süren toplantının ardından bakan koca aşılamanın dört aşamada yapılacağını açıkladı. Öncelik sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara verilecek. Peki aşılamada yol haritası nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, halk arasında aşı karşıtlığıyla ilgili yalan yanlış haberler dolaştığını vugulayıp "Bu süreç yaklaşık 2-3 haftalık bir süreçtir. Aşılar geldikten sorna bu incelemeler yapılır eğer uygun görülür onaylanırsa aşılanmaya başlanır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin korovirüs aşısında izleyeceği yol haritası belli oldu. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. 4 saat süren toplantının ardından bakan koca aşılamanın dört aşamada yapılacağını açıkladı. Öncelik sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara verilecek. Peki aşılamada yol haritası nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

LABORATUVARLARDA İNCELENEK

11 Aralık'tan itibaren ülkemizde dönem dönem 10'ar milyon dozluk veya 20 milyon doz şeklinde aşılar gelecek. Sağlık Bakanlığı'nın aşı veya diğer biyolojik madde ithal edildiği zaman bir inceleme komisyonu ve araştırma inceleme laboratuvarları var bu laboratuvarlar uluslararası bağımsız akredite kuruluşlar tarafından da inceleniyor.

YANLIŞ VE EKSİK BİLGİLER DOLAŞIYOR

Bunun altını önemle çizmek istiyorum çok yanlış ve eksik bilgiler dolayısıyla halk arasında aşıya karşı bir aşı karşıtlığı aşıların etkisizliği aşıların içerisinde farklı maddelerin olacağı gibi bazı yalan yanlış haberler dolaşıyor.

UYGUN GÖRÜLÜRSE AŞILANMAYA BAŞLANIR

Sağlık Bakanlığı'nın bu laboratuvarlardaki incelemeler sadece aşının etkinliği değil içerisinde varsa diğer zararlı maddeler dahil her şey tek tek incelenip daha sonra ona onay veririz. Dolayısıyla bu süreç yaklaşık 2-3 haftalık bir süreçtir. Aşılar geldikten sorna bu incelemeler yapılır eğer uygun görülür onaylanırsa aşılanmaya başlanır.

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