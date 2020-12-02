KISITLAMALAR NE ZAMAN SONUÇ VERECEK?

Yeni koronavirüs tedbirlerinin neticelerinin 10-15 günden önce görülemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Özlü, "10 günden önce alınan tedbirlerin sonuçlarını kesinlikle göremeyiz 15-20 güne kayabilir sonuçları görmemiz. Bazı kısıtlamalar konuldu ama AVM'lerde gördük insanlar yiyeceklerini restoranlar değil ama yerlerde yedi. Bu tedbirlerin işe yarayacağını umut ediyorum ama burada esas olan şey sadece kamunun kararıyla pandemi yönetilemez. Vatandaşlar katkı sağlamalı. Yurttaşlarda kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. Yoksa pandemiyle başa çıkamayız. İnşallah durumun vahametinin farkına varır ve daha çok bedel ödemeyiz." dedi.