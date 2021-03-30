Aşılamada 15 milyon aşıldı! Aşılamada kimler öncelikli? Uzman isimden A Haber'de flaş çağrı

Türkiye, aşılamada 15 milyonu geçti. Türkiye dünyada aşılama sırasında 6. ülke konumunda. 60 yaş üzeri vatandaşlar eşleri ile birlikte aşı olmaya başladı. Peki aşılamada hangi kronik hastalara öncelik veriliyor? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit verdi.