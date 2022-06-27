Asgari ücrete ek zam! 6000 TL'yi görecek! Faruk Erdem canlı yayında açıkladı

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete yönelik ek zam çalışmalarına yönelik talimat verdiğini ve kısa süre içinde bir müjde vereceklerini dile getirdi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete yönelik rakam verdi. Devletin 1627 liralık bir destek sunabileceğini söyleyen Erdem, net bir rakam vererek yeni asgari ücret rakamı beklentisini duyurdu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor? İşte detaylar...