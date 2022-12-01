Asgari ücrete büyük zam yolda mı? 9 bin TL'yi geçebilir iddiası...

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yapılacak olan zam miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrette kritik konunun belirlenecek ücretin altı aylık veya yıllık enflasyon bakılarak hesaplanması olduğunu söyleyen Erdem, yıllık enflasyona bakıldığı takdirde asgari ücretin 9000 bin TL'yi geçebileceğini söyledi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...