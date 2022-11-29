Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak! Devletten vergi desteği sürecek

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin çeşitli tahminler yapılmaya devam ederken AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ve Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin konuya ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak? Devlet asgari ücrete yönelik desteğini sürdürecek mi? İşte detaylar...