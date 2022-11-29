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Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak! Devletten vergi desteği sürecek

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Giriş: 29.11.2022 21:40
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin çeşitli tahminler yapılmaya devam ederken AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ve Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin konuya ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak? Devlet asgari ücrete yönelik desteğini sürdürecek mi? İşte detaylar...
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