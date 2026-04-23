Artvin’de zamanla yarış! Hava kuvvetlerinden yaylada nefes kesen kurtarma operasyonu
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaylada düşerek yaralanan vatandaş için ekipler alarma geçti. Sarp arazi nedeniyle kara yoluyla ulaşılamayan bölgeye, MSB koordinasyonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter sevk edildi. Saatler süren zorlu operasyonun ardından yaralı vatandaş bulunduğu noktadan alınarak Erzurum’a ulaştırıldı. Hava Kuvvetleri’nin kritik müdahalesiyle hayati risk ortadan kaldırılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.