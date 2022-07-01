Artvin’de heyelan: 1 ölü! Vali Yılmaz Doruk A Haber’e konuştu

Artvin’de sabah erken saatlerinde meydana gelen heyelandan 1 kişi hayatını kaybetti. Yol trafiğe kapandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Yılmaz Doruk, “Heyelanda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı yol trafiğe kapandı. Bütün ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.” dedi.

Yılmaz Doruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hopa-Kemalpaşa yolu üzerinde kaya düşmesi meydana geldi. 2 tane TIR'ımız bundan ağır şekilde etkilendi. 1 tane Azeri uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine bir yabancı vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bütün ekiplerimiz sahada ve çalışmalarımız devam ediyor. Burası Gürcistan'a bağlanan karayolumuz. Bu noktada yoğun trafiğimiz oluyor Sarp Sınır Kapısı'na giden. Bölgede dik yamaçlar var, yoğun yağışlar sonrası oluşan bir kaya düşmesi yaşandı.

Yolu trafiğe açmak için çalışmalar devam ediyor. Bölgede 2 tane TIR'ımız ağır hasar aldı, yine 2 aracımız da hasarlı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu takip ediliyor."