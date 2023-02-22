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Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 09:05
Peş peşe yaşanan artçı sarsıntılarla birlikte Marmara depremine yönelik korku ve endişe de arttı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın da bu noktada bir açıklaması vardı. Bektaş, "Deprem ne kapıda, ne de uzakta" dedi.
İstanbul depremini tetikler mi? Bektaş: Tarihi... İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? BEKTAŞ: TARİHİ...

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