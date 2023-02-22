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Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Peş peşe yaşanan artçı sarsıntılarla birlikte Marmara depremine yönelik korku ve endişe de arttı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın da bu noktada bir açıklaması vardı. Bektaş, "Deprem ne kapıda, ne de uzakta" dedi.

Peş peşe yaşanan büyük artçılar endişeyi de beraberinde getirdi.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Peki artçılar Marmara depremini tetikler mi? Bu depremler ne anlama geliyor?

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Doğu Anadolu fay hattına yönelik bilgi verdi.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

"ANADOLU LEVHASINI SIKIŞTIRIYOR"

Bektaş, "Şimdi burada 500 yıldır bir suskunluk var. Enerji birikmiş. Bir kırılma oldu Pazarcık'ta 15 gün önce. Şurada haritayı görüyorsunuz Arap levhası, kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasını sıkıştırıyor." ifadelerini kullandı

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

7,7'lik depremin ardından Doğu Anadolu fay hattından kaynaklı 6 binden fazla artçı sarsıntı yaşandı.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Sismik hareketliliğin artmasıyla akıllara yıllardır beklenen Marmara depremi geldi.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Prof. Dr. Bektaş, Marmara'daki fay hattı hakında da konuştu.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Bektaş, "Karadeniz'e kadar sismik dalgalar geldi. Marmara batıdan doğuya doğru olan fay eskiden düşünüldüğü gibi güçlü bir kilitlenme güçlü bir deprem enerjisi üretme modunda değil. Daha aksine enerjiyi küçük küçük depremlerle harcamaktadır. Demek ki olabilecek olan deprem en azından 7'den küçük olma olasılığını bize gösterir." dedi.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Ancak büyük depremler fayların hareketliliğini etkileyebiliyor ve bu noktada tedbir çok önemli.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

"İSTANBUL'U HAZIRLAMAMIZ LAZIM"

Bektaş, "Bu demek değildir ki deprem kapıda. Bu demek değildir ki deprem uzakta. Bu açıdan bakarsak İstanbul bir deprem tehlikesi altındadır. 7.5'lik bir depreme karşı İstanbul'u her an hazırlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

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Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

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