Artçı depremler İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Osman Bektaş: Tarihi belli değil ancak İstanbul tehlike altında

Bektaş, "Karadeniz'e kadar sismik dalgalar geldi. Marmara batıdan doğuya doğru olan fay eskiden düşünüldüğü gibi güçlü bir kilitlenme güçlü bir deprem enerjisi üretme modunda değil. Daha aksine enerjiyi küçük küçük depremlerle harcamaktadır. Demek ki olabilecek olan deprem en azından 7'den küçük olma olasılığını bize gösterir." dedi.