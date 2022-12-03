03 Aralık 2022, Cumartesi
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Arşivden Çıkan Gerçek | SSK’lının hastane çilesi!
Koridorları doktorların ilgisizliğinden dem vuranların sesleriyle yankılanan bir yerdi SSK hastaneleri. Her şey karışıktı ve bir türlü çözüm bulunamıyordu. Nice canlar yitip gidiyordu. Hastane kuyruklarında ömürler tükeniyordu. İşte eski Türkiye’nin çilesi SSK hastaneleri…