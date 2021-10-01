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Arızalanan İETT aracı yolda kaldı! İstanbul sabah sabah yine kabusu yaşadı

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Giriş: 01.10.2021 09:43
Ekrem İmamoğlu yönetiminde İETT araçlarında meydana gelen arızalar ve kazalar, gerek vatandaşı gerekse de İstanbul trafiğini adeta felç ediyor. İstanbulluların her gün klasiği haline gelen İETT araç arıza ve kazalarının bugünkü adresi Başakşehir Şehir Hastanesi yolu oldu. Arızalanan İETT otobüsü nedeniyle trafikte uzun uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT araçlarında bakımsızlıktan dolayı meydana gelen arıza ve kazalar megakentin rutini oldu. Halkın yoğun olarak kullandığı İETT araçları, yeteri bakımı almadığı için trafikte yolda kalmalara ya da istenmeyen kazalara neden oluyor.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi yolunda arızalanan İETT aracı, trafiği felç etti. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda birçok vatandaş mağdur oldu.

YİNE KAZA YİNE İETT! KONTROLÜNÜ KAYBEDEN OTOBÜS BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI
İstanbul 'da yağmur nedeniyle kontrolünü kaybeden bir İETT otobüsü, yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

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