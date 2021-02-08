Muharrem İnce'nin CHP'den istifası güne damgasını vurdu. A Haber’de yayınlanan “Memleket Meselesi” programına önemli değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı - Yazar Mustafa Şen, “Muharrem İnce vites büyüttükçe CHP seçmenini çekecek” dedi.

Muharrem İnce'nin başlattığı "Memleket Hareketi" CHP'den istifasıyla parti aşamasına geçti.

CHP'den istifa eden vekillerle beraber parti çalışmalarına hız veren İnce, CHP'deki denklemleri de alt üst etti.

CHP'de panik havası bir üst seviyeye çıktı, partide kaos derinleşti.





"CHP SEÇMENİNİ ÇEKECEK"

A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programına önemli değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı - Yazar Mustafa Şen, "Muharrem İnce vites büyüttükçe CHP seçmenini çekecek" dedi.

"20-30 MİLLETVEKİLİ ÇIKARSA..."

İnce'nin kuracağı parti için Mustafa Şen, "Güçlü bir şekilde 20-30 milletvekili çıkarsa bu seçmende bir rüzgar oluşturur." yorumunu yaptı.

"VATANDAŞ LİDERE BAKIYOR..."

Bir partide liderlik kimliğine dikkat çeken Şen, "Ancak (vatandaş) seçime yaklaşıldığında milletvekiline bakmıyor lidere bakıyor." ifadelerine yer verdi.