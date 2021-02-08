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CHP'den ayrılan Esra Seba Oğul'dan CHP ve Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözler!

’deki skandallar partiden kopuşları hızlandırdı teşkilatından bir süre önce istifa eden belediye başkan aday adayı , partideki kirli işleri tek tek deşifre etti, "Beni ne susturabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz" dedi. Öte yandan Esra Seba Oğul, ’nde öğrencilerin itirazlarının fırsat bilinerek olayın provoke edilmek istendiğini de vurguladı. Ayrıca Oğul, teröristlerle kol kola giren 'nu da yerden yere vurdu.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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, 'den istifa etti ve çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA "ATATÜRK" ELEŞTİRİSİ

Bir dönem Belediye Başkanlığı aday adayı olan Esra Seba Oğul, 'nu eleştirerek "Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemem'' sözleriyle istifasını duyurmuştu.

CHP'DEKİ TACİZ VE CİNSEL SALDIRI OLAYLARINA TEPKİ

Oğul, sosyal medyadan yeni çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'den ayrılan Esra Seba Oğul'dan CHP ve Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözler! CHP'DEN AYRILAN ESRA SEBA OĞUL'DAN CHP VE CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER!

Taciz ve cinsel saldırı olaylarına sessiz kalındığına dikkati çeken Esra Seba Oğul, örgütlerine ihale verildiğini vurguladı.

TERÖRE PİRİM VEREN CHP'YE SERT SÖZLER!

Oğul, DHKP'C'lilerin cenazelerinde CHP'nini temsil edilip, nün elebaşları ile vekillerin resimlerinin servis edildiğini hatırlattı.

BOĞAZİÇİ AÇIKLAMASI

Esra Seba Oğul, 'nde ise öğrencilerin itirazlarının fırsat bilinerek olayın provoke edilmek istendiğini de vurguladı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİM"

CHP'deki yolsuzluklara da dikkati çekti Esra Seba Oğul, "Genel Başkan Yardımcıları ve eşrafı her türlü ihaleyi kendilerine kullanıp sonra millet aç sokak kan ağlıyor algısı yapıyor " dedi.

Tehditlere de değinen oğul, "Beni bu şekilde ne susturabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz" ifadesini kullandı.

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