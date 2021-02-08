CHP'den ayrılan Esra Seba Oğul'dan CHP ve Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözler!

Esra Seba Oğul, CHP'den istifa etti ve çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA "ATATÜRK" ELEŞTİRİSİ

Bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı aday adayı olan Esra Seba Oğul, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek "Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemem'' sözleriyle istifasını duyurmuştu.