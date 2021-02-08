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CHP'deki çözülme hızlanacak mı? Mehmet Metiner'den çarpıcı Muharrem İnce detayı

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Giriş: 08.02.2021 22:46
Güncelleme:08.02.2021 23:09
Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti çalışmalarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değindi. Kılıçdaroğlu'nun diyet borcu ödediğini belirten Metiner, İnce'nin rüzgarına göre CHP'deki çözülmenin hızlanabileceğini belirtti.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Yazar Mehmet Metiner CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den ayrılarak yeni parti kurma yoluna giren Muharrem İnce'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU DİYET BORCU ÖDÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun kendisini koltuğa oturtan kişilere diyet borcunu ödediğini söyleyen Metiner, Kılıçdaroğlu'nun başkalarının ipiyle indiği kuyudan çıkamadığını söyledi.

CHP'DEKİ ÇÖZÜLME İNCE'YE BAĞLI

Muharrem İnce'nin CHP'ye "tabela partisi" demesini tekrarlayan Metiner, CHP'deki çözülmenin İnce'nin rüzgarına göre hızlanabileceğini ifade etti.

5 İYİ PARTİLİ İNCE'YE KATILACAK

Muharrem İnce'nin İYİ Parti'den 5 ismi transfer edeceğini belirten Metiner, İnce'nin CHP için söylediklerinin İYİ Parti içinde geçerli olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU EN GÜVENİLMEZ SİYASİLER ARASINDA

Kamuoyu anketlerinde Kılıçdaroğlu'nun en güvenilmez siyasetçiler noktasında ilk sıralarda olduğunu belirtti.

Son dakika: Muharrem İnce bugün CHPden istifa etti: FETÖcüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum SON DAKİKA: MUHARREM İNCE BUGÜN CHP'DEN İSTİFA ETTİ: FETÖ'CÜLERİ SOROSÇULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM

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