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CHP'deki çözülme hızlanacak mı? Mehmet Metiner'den çarpıcı Muharrem İnce detayı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Yazar Mehmet Metiner CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den ayrılarak yeni parti kurma yoluna giren Muharrem İnce'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU DİYET BORCU ÖDÜYOR
Kılıçdaroğlu'nun kendisini koltuğa oturtan kişilere diyet borcunu ödediğini söyleyen Metiner, Kılıçdaroğlu'nun başkalarının ipiyle indiği kuyudan çıkamadığını söyledi.
CHP'DEKİ ÇÖZÜLME İNCE'YE BAĞLI
Muharrem İnce'nin CHP'ye "tabela partisi" demesini tekrarlayan Metiner, CHP'deki çözülmenin İnce'nin rüzgarına göre hızlanabileceğini ifade etti.
5 İYİ PARTİLİ İNCE'YE KATILACAK
Muharrem İnce'nin İYİ Parti'den 5 ismi transfer edeceğini belirten Metiner, İnce'nin CHP için söylediklerinin İYİ Parti içinde geçerli olduğunu belirtti.
KILIÇDAROĞLU EN GÜVENİLMEZ SİYASİLER ARASINDA
Kamuoyu anketlerinde Kılıçdaroğlu'nun en güvenilmez siyasetçiler noktasında ilk sıralarda olduğunu belirtti.