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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA CHP'den istifa eden Muharrem İnce'ye sert yanıt Giriş: 08.02.2021 20:19 Güncelleme:08.02.2021 20:26 Muharrem İnce'nin CHP’den istifasını açıkladığı dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı vardı. Toplantının ardından istifaya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'yi sert sözlerle hedef aldı. Öztrak, olası istifalarla ilgili de ''sel gider kum kalır'' diyerek tansiyonu yükseltecek açıklamalara imza attı. DİĞER