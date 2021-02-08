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CHP'den istifa eden Muharrem İnce'ye sert yanıt

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Giriş: 08.02.2021 20:19
Güncelleme:08.02.2021 20:26
Muharrem İnce'nin CHP’den istifasını açıkladığı dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı vardı. Toplantının ardından istifaya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'yi sert sözlerle hedef aldı. Öztrak, olası istifalarla ilgili de ''sel gider kum kalır'' diyerek tansiyonu yükseltecek açıklamalara imza attı.
Son dakika: CHPde Muharrem İnce depremi! A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Artçı şokları kalıcı olacak SON DAKİKA: CHP'DE MUHARREM İNCE DEPREMİ! A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER: ARTÇI ŞOKLARI KALICI OLACAK
Son dakika: Muharrem İnce bugün CHPden istifa etti: FETÖcüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum SON DAKİKA: MUHARREM İNCE BUGÜN CHP'DEN İSTİFA ETTİ: FETÖ'CÜLERİ SOROSÇULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM
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