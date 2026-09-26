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Arap Medya Zirvesi'nde Türkiye ilgisi! A Haber, Dubai'de Körfez'in Türkiye'ye bakışını aktardı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Arap Medya Zirvesi'nde Türkiye ilgisi! A Haber, Dubai'de Körfez'in Türkiye'ye bakışını aktardı

Dubai'de düzenlenen Arap Medya Zirvesi, dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 10 bin medya profesyonelini bir araya getirdi. Zirveye katılan tek Türk televizyonu A Haber olurken, Dış Haberler Editörü Farah Uçucu Körfez ülkelerinden katılımcılara Türkiye'yi sordu. Davud Hüseyin, Lütfi El Zubi ve farklı ülkelerden ziyaretçiler; Türkiye'nin turizmi, kültürü, mutfağı, dizileri, ekonomisi ve savunma sanayii hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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