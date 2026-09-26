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Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Akaryakıt 3 avroya dayandı, hükümetler yeni önlemler arıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Akaryakıt 3 avroya dayandı, hükümetler yeni önlemler arıyor

Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Bazı ülkelerde litre fiyatları 3 avroya yaklaşırken hükümetler vergi indirimi, sübvansiyon ve doğrudan destek gibi tedbirleri tartışıyor. Fransa'da çalışanlara yönelik 100 avroluk yakıt desteği uzatılırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron akaryakıt üretimini artırmaya yönelik düzenleme önerisinde bulundu. Almanya, İtalya ve İspanya'da da farklı destek modelleri gündemde. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Avrupa'daki gelişmeleri aktardı.

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