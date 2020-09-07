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Arananlar listesindeki 2 PKK'lı öldürüldü

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Giriş: 07.09.2020 11:14
Güncelleme:07.09.2020 14:21
Son dakika haberi... Bitlis'te dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Turuncu" kategorideki Özlem Atsak, diğerinin "Gri" listedeki Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi. A Haber muhabiri Sinan YIlmaz detayları canlı yayında aktardı.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ve Atak helikopteri desteği ile dün gerçekleştirdiği operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlerden ikisinin "Terörden Arananlar Listesi"nde yer aldığı belirtilen açıklamada, söz konusu teröristlerin "Turuncu" kategoride bulunan ve örgütün kadın yapılanmasından sorumlu "Ronahi Dersim" kod adlı Özlem Atsak ile "Gri" listedeki "Azad Şoreş" kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu kaydedildi.

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