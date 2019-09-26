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26.09.2019

Aracında sigara içen 5 bin 63 sürücüye ceza kesildi! Peki araçta sigara içmenin cezası ne kadar? |Video

Son dakika haberi... Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı.

Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

153 LİRA CEZA UYGULANDI
Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi.

"UYGULAMA SON DERECE YERİNDE"
İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

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