26 Şubat 2024, Pazartesi
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Antalya'da terzi dükkanı FETÖ merkezi çıktı! Toplantı şifresi: Halı sahada buluşalım
FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Antalya’da "terzi" tabelası olan dükkan, FETÖ’nün "toplanma merkezi" çıktı. Örgüt üyelerinin "Halı saha maçı" parolasıyla adreste buluştuğu, sözde kurban paralarını ise örgüte aktardığı belirlendi.