16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Antalya’da orman yangını başladı
Antalya’nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor. Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.