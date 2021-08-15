16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya’da orman yangını başladı

Antalya’da orman yangını başladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2021 17:26
Antalya’nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor. Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Taliban nasıl ortaya çıktı?
Taliban nasıl ortaya çıktı?
MSB’de Afganistan toplantısı!
MSB'de Afganistan toplantısı!
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı
Bahçeli’den Afganistan açıklaması
Bahçeli'den Afganistan açıklaması
Azzam Tamimi Taliban’ın planını A Haber’de deşifre etti! Taliban’ın asıl planı ne?
Azzam Tamimi Taliban'ın planını A Haber'de deşifre etti! Taliban'ın asıl planı ne?
Sınıra örülen duvarla kaçak girişler önlenecek
Sınıra örülen duvarla kaçak girişler önlenecek
Başkan Erdoğan’dan büyüme mesajı
Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı
Uyuşturucu şebekesi çökertildi! Tam 4,3 ton...
Uyuşturucu şebekesi çökertildi! Tam 4,3 ton...
Okullar hangi tedbirlerle açılacak?
Okullar hangi tedbirlerle açılacak?
Ankara’nın yol haritası ne olacak?
Ankara'nın yol haritası ne olacak?
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
Daha Fazla Video Göster