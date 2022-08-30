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Antalya'da orman yakma talimatı alan PKK'lı terörist tutuklandı

DHA
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Giriş: 30.08.2022 10:53
Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. Kayseri'den Antalya'ya geldikten sonra inşaatta çalışmaya başladığı tespit edilen şüphelinin, internet üzerinden verdiği sülfürik asit siparişini kargodan teslim aldığı, ifadesinde ise Suriye'de terörist faaliyetlerde bulunan "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubu ile de irtibata geçerek Antalya'nın muhtelif yerlerinde orman yangını çıkarma talimatı aldığını itiraf ettiği kaydedilmişti.
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