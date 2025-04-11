11 Nisan 2025, Cuma
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Antalya Diplomasi Forum | Başkan Erdoğan: İsrail savaş ve insanlık savaş suçu işliyor
Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail son olarak gazetecileri hedef aldı. İnsanlık savaş ve insanlık savaş suçu işliyor. İsrail terör devletidir. Bu zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrailliler Filistinlileri toprağından söküp atmaya çalışıyor.” dedi.