Anketlerde ve sosyal medyada manipülasyon! A Haber'de çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlar köşeme sığmadı

ABD’li danışmanlık firması bazı illerde neden anketler yapıyor? ABD Türkiye’deki seçime etki mi ediyor? Sosyal medyadan ve anketler üzerinden seçime müdahale mi? İletişimci-Yazar Ali Saydam ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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