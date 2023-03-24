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Anketlerde ve sosyal medyada manipülasyon! A Haber'de çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlar köşeme sığmadı

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 15:21
ABD’li danışmanlık firması bazı illerde neden anketler yapıyor? ABD Türkiye’deki seçime etki mi ediyor? Sosyal medyadan ve anketler üzerinden seçime müdahale mi? İletişimci-Yazar Ali Saydam ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Söylediği yalanlar köşeme sığmadı "SÖYLEDİĞİ YALANLAR KÖŞEME SIĞMADI"

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