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Ankara'dan Atina'ya nota! Yunanistan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! | Meriç kıyısında vurulan Mehmet Durgun...

A Haber
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Giriş: 01.08.2021 13:55
Güncelleme:01.08.2021 13:55
Edirne'din Meriç ilçesinde yaşayan Mehmet Durgun, Edirne'de Yunanistan'dan açıldığı tahmin edilen ateşle vuruldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Yunan Maslahatgüzar Dışişleri'ne çağırıldı ve ülkeye nota verildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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