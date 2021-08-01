01 Ağustos 2021, Pazar
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Ankara'dan Atina'ya nota! Yunanistan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! | Meriç kıyısında vurulan Mehmet Durgun...
Edirne'din Meriç ilçesinde yaşayan Mehmet Durgun, Edirne'de Yunanistan'dan açıldığı tahmin edilen ateşle vuruldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Yunan Maslahatgüzar Dışişleri'ne çağırıldı ve ülkeye nota verildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.