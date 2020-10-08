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Ankara'da Sağlık Zirvesi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 08.10.2020 12:12
Güncelleme:08.10.2020 12:21
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Sağlık Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında, "Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Sağlık Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ

Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım

Pandemi dönemi bize sağlık turizmi için fırsat kapısı aralamıştır. Özel sağlık kuruluşlarını sağlık turizmine vermiş oldukları katkıyı baz alırsak daha iyi yerlere gelebiliriz. Hedeflerimiz ortak

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