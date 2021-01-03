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Ankara'da nefes kesen DEAŞ operasyonu! Saklandığı evde yakalandı

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Giriş: 03.01.2021 15:08
Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen bir terörist, istihbarat ve terör birimlerinin ortak operasyonuyla Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen bir terörist, istihbarat ve terör birimlerinin ortak operasyonuyla Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Ankarada nefes kesen DEAŞ operasyonu! Saklandığı evde yakalandı ANKARA'DA NEFES KESEN DEAŞ OPERASYONU! SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
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