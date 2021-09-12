Ankara’da EGO biletlerine zam yolda mı?

Ankara Büyükşehir Belediye meclis toplantısında Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'den zam çağrısı geldi. EGO'nun zarar ettiğini gerekçe gösteren İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Adnan Beker, bilet fiyatlarına zam yapılması için çağrıda bulundu. EGO'nun zararını Ankara halkına karşılatma çağrısı, AK Partili belediye meclis üyelerinin tepkisine neden oldu. AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz kürsüye çıkarak: "Madem zarar ediyor, üçüncü genel müdür yardımcılığını neden oluşturdunuz?" diye sordu.

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